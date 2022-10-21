Yüreği sıcak yeri soğuk boyacılar
Van’da uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte üşüdüklerini dile getirerek belediyeye seslendi. Burhan Yenigün döneminde kendilerine ayrılan alanda ayakkabı boyacılığı yaptıklarını dile getiren vatandaşlar, ilçe belediyesinden yardım istedi.
HABERDE İNSAN 21.10.2022, 12:17
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