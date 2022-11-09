Yeni evlenen işitme engelli çift işaret diliyle "evet" dedi

Bir süre önce sosyal medya üzerinden tanışan işitme engelli Diyarbakırlı Serhat Akdağ (27) ile Vanlı Nurgül Sonkur (30) evlenme kararı aldı.

Gürpınar Belediyesi Evlendirme Dairesine müracaat eden çift, işlemlerini tamamlayarak nikahlarını kıymak için gün aldı.

Belediyede düzenlenen ve işaret dili tercümanının da hazır bulunduğu törende, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, işaret diliyle iletişim kurduğu Akdağ ve Sonkur'un nikahını kıydı.

Gelin ve damada mutluluk dileyen Tanış, "Çiftimiz 'mutluluk engel tanımaz' şiarıyla hayatlarını birleştirdi. Engellilerimizle her şeyden öte kalp yoluyla anlaşıyoruz. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Engelli çifte Kur'an-ı Kerim ile kitap seti hediye edildi.AA