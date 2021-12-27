Yaşlı adam otobüste yaptığıyla herkesi şaşırttı
Bursa'da yolcu otobüsüne binen amca poşetinden çıkardığı örgüsünü örmeye başladı görenleri şaşkınlık ve tebessüm sardı.
Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsüne yolcu olarak binen yaşlı adam önce boş koltuğa oturdu. Daha sonra poşetinden çıkardığı el işini yapmaya başladı. Bir başka görüntüde ise yaşlı adam kahvehane'de örgü örerken kaydedildi. Bu anlara şahitlik edenler gözlerine inanamazken, cep telefonu kameraları ile görüntüleri kaydettiler. İHA
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