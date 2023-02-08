Vicdansız fırıncı deprem bölgesinde ekmeği 14 liraya satıyor!

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililerin açıkladığı rakamlara göre can kaybının binleri, yaralıların ise on binleri bulduğu depreme ilişkin Gaziantep’te çekildiği iddia edilen görüntülerde bir skandal ortaya çıktı.

Gaziantep’te bulunduğu iddia edilen ‘Soft Taş Fırın’ isimli bir fırının evlerini terk ederek dışarıda soğuk havada beklemek zorunda kalan depremzede vatandaşlara bir ekmeği 14 liradan sattığı öğrenildi.

Yaşanan durumdan fırsatçılık yaparak kar elde etmeyi güden alçak fırıncının vicdansızlığı sosyal medyadan büyük tepki gördü.

Süperhaber