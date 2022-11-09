VGC’den 9 Kasım depremi yıl dönümü mesajı

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, “Bir kez daha derin bir hüzün ve acıyla yüreklerimizde yaşadığımız depremin ardından geçen 11 yıla rağmen acılarımız hala ilk günkü gibidir.

Zaman kaybettiklerimizi asla unutturmayacaktır. Van’ın bir anda enkaz bir şehir haline geldiği o depremde, Van’da zor şartlarda mücadele veren gazeteciler ise herkesin aksine ailesini, yakınlarını bir kenara bırakıp fotoğraf makinelerine ve kameralarına sarılmış ve zor şartlarda mesleklerinin gereğini yerine getirme mücadelesi vermişlerdi. 23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan 7.2 şiddetindeki ilk depremin ardından kentimizde gazetecilik görevini ifa eden DHA muhabirleri Sabahattin Yılmaz ve Cem Emir, 9 Kasım depreminde canları pahasına haber peşinde koşarken yıkılan otelin enkazında kalarak vefat etmiş ve 644 can ile birlikte ebediyete uğurlanmışlardır.

Van'ın basın şehitleri olarak o gün toprağa verdiğimiz meslektaşlarımızı vefatlarının 11. yılında bir kez daha saygıyla ve özlemle anarken, iki depremde yaşamını yitiren tüm insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyoruz. Allah milletimizi ve devletimizi böyle yıkıcı felaketlerden korusun” denildi.