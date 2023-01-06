Vatandaşlar 2022 yılını WanHaber'e değerlendirdi

Zorlu ve sıkıntılı geçen bir yılı geride bıraktık. 2022 yılının değerlendirmesini WanHaber’e yapan vatandaşlar, yeni yıldan umutlu olduklarını aktardı. 2022 yılının zor geçtiğini aktaran vatandaşlar "2022 yılı ekonomik anlamda zor geçen bir yıl oldu. İnşallah yeni yıl bizim için güzel bir yıl olur. Özellikle zamların olmadığı, huzurun, sağlığın, güzelliklerin olacağı bir yıl diliyoruz" dedi.