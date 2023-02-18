Vanspor heyetinden depremzede Kaan Akar'a moral ziyareti

6 Şubat günü meydana gelen depremlerin hemen akabinde bölgeye giden ve depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma yürüten Vanspor Futbol Kulübü yönetimi, depremde yaralanan ve Adıyaman'dan Van'a getirilerek tedavi gören Kaan Akar'ı unutmadı. Vanspor Sportif Direktörü Ali Kurt, Kulüp Menajeri Osman Yıldırgan ve Kulüp Müdürü Batuhan Özaltun, Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Çocuk Hematoloji Servisi'nde tedavi gören Kaan Akar'ı ziyaret ederek, Vanspor forması hediye etti.

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve öğleden sonra saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Ülkede genelinde olduğu gibi Van'da da başlatılan yardım kampanyaları büyük ilgi görürken, Vanspor yönetimi de duruma sessiz kalmadı. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde 3 gün boyunca sıcak yemek dağıtımı yapan ve depremzedelerin yaralarını sarmak için gayret gösteren Vanspor yönetimi, depremde yaralanan ve Van'da tedavi altına alınan depremzedeleri de unutmuyor.

Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Çocuk Hematoloji Servisi'nde tedavi gören Kaan Akar'ı ziyaret eden Vanspor yönetimi, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, kendisine üzerinde ismi yazılı olan 65 numaralı Vanspor forması hediye etti. Ziyaret sonrası Kaan Akar'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Van Bölge Gazetesi