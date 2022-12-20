Vanlıların yeni yıldan beklentisi ne?

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala 2022 yılında yaşanan ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar 2023 yılından umutlu. WanHaber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur, barış getirmesini ve en büyük umutlarının zamsız bir yıl olmasını istediklerini söylediler.