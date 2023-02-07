Vanlılardan deprem yorumu

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Vanlılar Kahramanmaraş’taki 2 büyük depremi değerlendirdi. Çok üzgün olduklarını belirten Vanlılar, “Deprem bir Türkiye gerçeği artık, hiçbir şekilde din, ırk ayırt etmeksizin kucak açıyoruz. Aynı şekilde Van depreminde bizde batıya gittiğimizde aynı şekilde onlarda kapılarını bizlere açmışlardı. Çok üzgünüz umarım bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.