Vanlılardan deprem yorumu
Sabahın erken saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki deprem büyük bir felakete yol açtı. 10 ilde hissedilen ve tüm illerde yıkıma neden olan deprem, 1939 Erzincan depreminden sonra meydana gelen en büyük deprem oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın son açıklamalarına göre can kaybı 3 bine yaralı sayısı 20 bin 426'ya yükseldi.
WanHaber Haber Merkezi
Vanlılar Kahramanmaraş’taki 2 büyük depremi değerlendirdi. Çok üzgün olduklarını belirten Vanlılar, “Deprem bir Türkiye gerçeği artık, hiçbir şekilde din, ırk ayırt etmeksizin kucak açıyoruz. Aynı şekilde Van depreminde bizde batıya gittiğimizde aynı şekilde onlarda kapılarını bizlere açmışlardı. Çok üzgünüz umarım bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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