Vanlılar TOKİ'nin deprem konutlarında güvenle oturuyor

Van'da 12 yıl önce meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından evleri hasar alanlar için bir yıl gibi kısa bir sürede inşa edilen TOKİ konutlarına güven arttı.

HABERDE İNSAN 04.03.2023, 11:55 04.03.2023, 13:46
Vanlılar TOKİ'nin deprem konutlarında güvenle oturuyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, ‘yüzyılın afeti' olarak nitelendirildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen depremler, büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu. Bölgede yaşanan şiddetli depremleri hasarsız atlatan TOKİ konutları ise sağlam oluşlarıyla yeniden gündeme geldi.

TOKİ'nin doğru projesi güven veriyor
Van'da 2011 yılında meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar görenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 17 bin 489 konut inşa edildi. Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri ile Erciş'te inşa edilen konutlar, bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ'nin yaptığı doğru projeler, zemin etütleri, inşaatlardaki radye temel ve kalıp sistemi Van'da 12 yıl önce inşa edilen konutlara olan güveni arttırdı.

“Hızlı bir şekilde yaralarımız sarıldı”
İHA muhabirine konuşan Erenkent Mahalle Muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını elbirliğiyle sarmaya çalıştıklarını ve bu çerçevede 250 daireyi depremzedelere açtıklarını belirtti. TOKİ konutların güvenlik açısında çok sağlam olduğunu ve kendisinin de burada ikamet ettiğini ifade eden Muhtar Bingöl, “Bizler 2011 yılında Van'da büyük bir deprem yaşadık. Deprem sonrası devletimiz tarafından ilk etapta çadırlar verildi. Daha sonra konteynerlere yerleştirildik.

Ardından TOKİ konutları inşa edildi ve buralara geçiş sağlandı. Bir sene içerisinde hızlı bir şekilde yaralarımız sarıldı. Tabi ki ister istemez insanlar maddi ve manevi bir çöküşe giriyor. Deprem başlı başına bir travma. 11 ilimizde meydana gelen depreme bir kıyamet diyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak elimizden geldiğince maddi ve manevi mahalle sakinleri olarak kendilerinin yanındayız. Allah devletimize zeval vermesin. Elbirliğiyle seferber olmuş durumdayız. Depremzede ailelerin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz” dedi.

“TOKİ konutlarına güveniyoruz”
TOKİ sakinlerinden Çiğdem Çakaroğlu ise Van depreminin hemen ardından çadır ve ardında konteynerlere yerleştirildiklerini anlatarak, “8 aylık bir sürede konteynerde kaldıktan sonra bir yıl içinde tamamlanan TOKİ evlerimize taşındık. TOKİ konutları radye temel üzerinde olduğu için güveniyoruz. Meydana gelen deprem sonrası kolun ve briketlere vurarak testimizi dahi yaptık. Sabit olmayan eşyalarımızı ise sabitlemeye çalıştık. Bizler TOKİ konutlarına güveniyoruz ve çok şükür şu ana kadar bir sıkıntı da yaşamadık” diye konuştu.İHA

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