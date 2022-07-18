Vanlılar sahillere akın etti

Van'da Temmuz ayının ikinci haftası ile birlikte hava sıcaklıkları 35-40 derece arasında seyretmeye başladığı için vatandaşlar Van Gölü sahillerine akın ediyor. Özellikle hafta sonu birçok vatandaş, sıcaklardan bunaldığı için sahillerde piknik yaptı. Göle girerek serinleyen vatandaşlar, yaklaşık 3 ay boyunca sahillerin dolup taşacağını ifade ediyor.

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü sahilleri, serinlemek ve günlerini iyi geçirmek isteyenlerle dolup taştı. Van'ın kuzey bölgeleri olarak bilinen Mollakasım, Amik, Ayanıs sahilleri onbinlerce kişinin tercihi oldu. Edremit, Gevaş ve Tuşba ilçesindeki piknik ve mesire alanları başta olmak üzere kentin önemli tarihi ve turistik mekânları dinlenmek için gelen vatandaşlarla dolup taştı. Çok sayıda güzel koyları ve sahilleri bulunan Van Gölü'ne akın eden bölge halkı sodalı suda serinliyor.

Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor. 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis'tekileri değil, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir ediyor.

İŞKİRT BÖLGESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İşkirt Mahallesi, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Sahile sıfır olan mahallenin ilgi görmesinin en büyük etkenlerinden biri ağaçlık ve gölge ortamının olması. Vatandaşlar, İşkirt'te piknik yaparak, gölde yüzmenin keyfini çıkarıyor. Hafta sonu İşkirt bölgesinde ailesiyle birlikte piknik yapan Süleyman Karacan isimli vatandaş, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ailece Gevaş'ın bu şirin ve tatlı köyünü tercih ediyoruz. Burası oldukça güzel.

Özellikle sabah erkenden geliyoruz ve piknik yapıyoruz. Farklı tür ve meyve ağaçlarının bulunduğu bu bölge çok güzel. Aileler için burası çok güzel. Ailece oturabileceğiniz çok güzel yerler var. Mollakasım, Amik ve Ayanıs tarafı da güzel fakat oralarda gölgelik alanlar çok az. Bundan dolayı ailece burayı tercih ediyoruz. Van Gölü sahillerinde özellikle lavabo ve duşluklar eksik. Bu sorunların da giderilmesi gerekiyor. Mevcut lavaboların da temiz tutulması gerekiyor. İşkirt'te bayanların da yüzebileceği alanların olması da ayrı bir güzel. Bundan dolayı burayı özellikle tercih ediyoruz" dedi.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ DOLUP TAŞIYOR

Van'ın en önemli turizm bölgelerinden biri olan ve bu yıl da mavi bayrağı hak eden Mollakasım'daki Mavi Bayraklı Halk Plajı hafta sonu dolup taştı. Vatandaşların birçoğu sabahın erken saatlerinde söz konusu plajda yer bulmak için adeta yarıştı. Birçok kişi ise, burada yer bulamadığı için Ayanıs ve Amik bölgelerine gitti. Mavi Bayraklı Plajda piknik yapıp, denizin keyfini çıkaranlar mutluluklarını dile getirerek, "Son yıllarda böylesi plajların yapılması bizleri mutlu etti. Hemen yan tarafta ikinci plaj yapılıyor.

Umarız ikinci plajda en kısa sürede yapılır ve vatandaşlar böylesi güzel plajlarda tatil yapmanın keyfini çıkarır. Bizler de bu tür plajlardaki eksikliklerin biran önce giderilmesini istiyoruz. Su kesintilerinin yaşanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yine lavaboların temiz olmasını bekliyoruz. Şenzlokların vatandaşlar tarafından doğru kullanılması gerekiyor. Baktığımız zaman çevrede kavun, karpuz kabukları, mangal kömürlerine rastlamak mümkün. Burayı kullanan vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor. Çünkü burayı yine onlar kullanacak. Bir kez daha buraya geleceksiniz. Lütfen Van Gölü'ne hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandılar.

SAHİLİ KAPATANLARA TEPKİ

Öte yandan özellikle Mollakasım, Amik ve Ayanıs bölgelerinde yapılan villalardan dolayı, sahilin adeta halka kapatıldığını belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Van Gölü sahillerinin halka açık olması gerektiğini belirten bazı vatandaşlar, bu işgallerden dolayı göle istedikleri yerlerde giremediklerini ifade ettiler. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, özellikle birçok noktada sahili işgal edenlere gerekli cezaların verilmesi gerektiğini ve sahillerin halka açık hale getirilmesi gerektiğini söylediler.

AMİK VE AYANIS DA İLGİ GÖRÜYOR

Bazı bölgelerin ücretli olmasından kaynaklı Amik ve Ayanıs bölgesini tercih eden vatandaşlar da buralarda göle girerek serinlemeye çalışıyor. Burada çadırlar açarak güneşten korunmaya çalışan vatandaşlar, geç saatlere kadar göle girerek, keyifli vakitler geçirdi.

DUYARLILIK ÇAĞRISI…

Öte yandan bazı vatandaşların çöplerini gelişi güzel yerlere attığını ve çevreyi kirlettiğini belirten duyarlı vatandaşlar, herkesi çevreyi korumaya davet etti. Çöplerin çöp kutularına atılması ve sahillerin temiz tutulması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, piknikçilerin yanlarında çöp poşetleri getirmesi gerektiğini ve çöplerini toplayarak buralardan ayrılması gerektiğini ifade ettiler. Akşam saatlerinde piknik dönüşü ise, çok yoğun bir trafik gözlendi. Bazı sürücülerin yoğunluğa rağmen hızlı araç kullanması, başka sürücüler tarafından tepki ile karşılandı.

Van Bölge Gazetesi