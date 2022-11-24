Vanlılar mülteciler hakkında ne düşünüyor?
Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri olan mülteci konusunu Vanlılara sorduk. Vanlıların bir kısmı mültecilerin acilen ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirtirken, bir kısmi ise mülteciler hakkında empati yapılmasını ve mültecilere yardım edilmesi gerektiğini söyledi. İşte Vanlıların mülteciler hakkındaki düşünceleri...
Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri olan mülteci konusunu Vanlılara sorduk. Vanlıların bir kısmı mültecilerin acilen ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirtirken, bir kısmi ise mülteciler hakkında empati yapılmasını ve mültecilere yardım edilmesi gerektiğini söyledi. İşte Vanlıların mülteciler hakkındaki düşünceleri...
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