Vanlı Şair Adıyaman'dan imza günü etkinliği...

İmza etkinliğinden önce bir seminer düzenleyen Yaşar Adıyaman, insan olmanın gerekliliği ve iyilik üzerine kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra söyleşiye katılan Vanli Şair Şehvan Karakoyun aile rehberi üzerine bir konuşma yaptı. Yaşar Adıyaman, "Kötülükleri yok etmek için iyilikleri çoğaltmaya şiar edinmiş bir anlayış ile hareket etmemiz gerekir" dedi.

Van Şair ve Yazarlar Birliği olarak bu güne kadar 60 Bin kitabı okurla buluşturan bir çok kampanya ve iyilik projelerine destek veren çalışmalar yapan iyi insanlar ile yol alabilmeyi düstur eden bir anlayış ile hareket ettillerini belirtwn Adıyaman, "Van kadim bir şehirdir, fakat son dönemlerde nerdeyse sanat edebiyat kültür alanında yetersiz kalmıştır.

Yaptığımız çalışmalar kent kültürüne katkı sunduğu muhakkak ve nihai bir sonuçtur, ama yeterli değildir. İl ve ilçeler düzeyinde programlar yapılmalıdır" dedi. İmza günü etkinliğinde birçok sanatsever, Yaşar Adıyaman'ı yalnız bırakmadı. Saat 14:00'te başlayan etkinlik,18:00'de sona erdi. Program sonunda bir teşekkür açıklaması yapan Yaşar Adıyaman, sanat çalışmalarının süreceğini söyledi.

Van Bölge Gazetesi