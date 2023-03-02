Vanlı muhasebeciler, günlerini buruk kutluyor

SMMMO toplantı salonunda Van, Ağrı, Hakkâri Bölge Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına bir basın açıklaması düzenleyen Van SMMM Odası Başkanı Yakup Örenci, tüm üyelerinin 'Muhasebe Haftası'nı kutladı.

Şubat ayının ilk haftasında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde ciddi yıkımlara neden olan depremlerden dolayı bu yıl muhasebeciler haftasını buruk kutladıklarını belirten Başkan Örenci, bundan dolayı bu yıl herhangi bir etkinlik düzenlememe kararı aldıklarını ifade etti.

"DAYANIŞMA İLE YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Van SMMM yönetim kurulu ve muhasebecilerin katılımıyla basın açıklaması düzenleyen ve TÜRMOB'un yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl Muhasebe Haftası kutlaması yapmama kararı aldığını belirten Başkan Örenci, "TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "6 Şubat günü başlayan ve peşi sıra devam eden depremlerde binlerce canımız aramızdan ayrıldı.

Yaşam alanlarımız, iş yerlerimiz yok oldu. TÜRMOB, bu büyük felaketin yaralarını sarmak için imkânları ölçüsünde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam edecek. Dayanışma ile yaralarımızı birlikte saracağız. Muhasebe Haftasında acımız büyük, içimiz buruk ama el eleyiz, yürek yüreğeyiz. Bir daha böylesi felaketler yaşamamak en büyük temennimiz.

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini düzenleyen ve 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 117 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 900 Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu oldu.

İklim değişiminin etkisiyle ortaya çıkan kuraklık, sel felaketleri öncelikle temiz su olmak üzere doğal kaynakların hızla tükenmesi, tarım başta olmak üzere üretimde yeni yöntem ve planlama zorunluluğunu ortaya çıkardı. Çevreye saygılı sürdürülebilir üretim anlayışı küresel düzeyde kabul görmek zorunda kaldı" dedi.

"TÜKETİM EKONOMİSİ YENİ DÖNEMDE YERİNİ DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELİNE BIRAKACAK"

Dünyanın ve ülkemizin yeni bir döneme girdiğini belirten Başkan Örenci, "Sürdürülebilirliğin ön plana çıktığı ve giderek öneminin artacağı bu dönemde tüketim anlayışımızdan, üretim anlayışımıza kadar bizleri köklü bir değişim bekliyor. Mali Müşavirler bu değişim sürecinde işletmelere ve ekonomiye güven sağlayan danışmanlar olarak yol gösterici olacaktır.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen müzakereler ve elde edilen deneyimler, kurumsal değer yaratma, sürdürülebilir kalkınma ve toplumun değişen beklentilerini karşılamak için yalnızca finansal değil, finansal olmayan verileri de içeren karşılaştırılabilir, güvenilir bilgiler sunan yeni bir raporlama sistemine ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak klasik iktisat anlayışının getirmiş olduğu tüketim ekonomisi yeni dönemde yerini döngüsel ekonomi modeline bırakacak. Döngüsel ekonomi anlayışı doğal olarak, üretim, tedarik ve raporlama anlayışını da bu yeni ekonomi modeline göre şekillendirecek. Dünya kendini bu yeni sürece hazırlarken, dünya ile entegre olan ve bunu geliştirmek zorunda olan ülkemizin bu sürece uygun adımları atması gerekiyor. Bu gelişmeler doğal olarak muhasebeden beklenti ve taleplerin de değişmesini beraberinde getiriyor. Klasik finansal raporlama anlayışı yerini yeni dönemde döngüsel ekonominin ihtiyaç duyduğu bilgilerin üretilmesi ve sunulmasına bırakacak" diye konuştu.

"MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER DİNAMİK BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAKTADIR"

Muhasebecilerin yaptığı görevlerin, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunduğunu belirten Başkan Örenci, "Mali Müşavirler yarınlara kendilerini ve işletmeleri hazırlarken, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken, beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışını sağlamaktadır.

Ayrıca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da Mali Müşavirlerin hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmaktadır. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

"HER BAŞARI ÜLKE EKONOMİMİZİN KALKINMASINA VE GELİŞMESİNE KOYULMUŞ BİR TUĞLA OLACAKTIR"

Başkan Örenci konuşmasının devamında, "TÜRMOB ve Odalarımız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır. Ayrıca stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi ve mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, dünyamız, ülkemiz meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu günler diliyorum" dedi.

"DEPREM KONUSUNDA ORGANİZE OLAMIYORUZ"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Örenci, Kahramanmaraş merkezli meydan gelen depremlerin 34.5 milyar dolarlık bir maliyet kaybına yol açtığını belirterek, "Van'da insanların bulundukları binaların depreme dayanıklı olduğu konusunda ciddi endişeleri ve sıkıntıları var. 2011 depremi yaşayan Van, 1 yılı aşkın sürede kendine gelemedi. Sermaye ve işgücü anlamında ilimiz ciddi göç verdi. Halen doğru düzgün toparlanamadı. İlgili kuruluşlar yaşadığımız evlerde depreme dayanıklık testi yaptırmazsa, bunları tespit etmezse, olası bir deprem hem mal hem de can kayıplarıyla karşılaşacağız. Deprem konusunda maalesef organize olamıyoruz.

Depremi beklemeden, deprem komisyonlarının oluşturulması ve bu komisyonların deprem olasılığı karşısında nasıl organize olunması gerektiği konusunda çalışmalar yapmalıdır. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Özellikle inşaatları yaparken, en önemli şey denetimdir. Bu denetim sürecinde sadece müteahhitlere bağlı kalmamamız gerekiyor. Plan değişikliği yaparken çok dikkatli olmalıyız. Kat artırımı yaparken keza aynı şekilde dikkatli olmalıyız. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz" diye konuştu. Başkan Örenci, depremden dolayı 50'ye yakın meslektaşlarının da hayatını kaybettiğini belirtti. Basın açıklaması, çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Van Bölge Gazetesi