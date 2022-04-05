Vanlı kadınlar belediye kursları ile sosyalleşiyor

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak amacıyla harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, faaliyete geçirdiği Kadın ve Aile Merkezi ile kadınların hem meslek sahibi olmasını sağlıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına vesile oluyor.

Merkezde okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim, amigurumi bebek, dikiş-nakış, seramik, el sanatları, ahşap boyama, kilim, savatlı gümüş, aşçılık, kuaförlük ve takı tasarımı gibi kurslara katılan kadınlar, evde boş oturmak yerine üretim yapabilmenin de mutluluğunu yaşıyor. Kurslarda yaptıkları ürünleri fuar gibi etkinliklerde ya da anlaştıkları iş yerlerine satarak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, merkezin spor salonu ve kreş imkanlarından da ücretsiz yararlanarak boş zamanlarını değerlendirebiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, belediye bünyesindeki üç merkezde toplam 40’a yakın kurslarının olduğunu ifade ederek, bu kursların sabah ve öğleden sonra hizmet verdiğini söyledi. Merkezde ayrıca kursa gelen kadınların çocuklarını rahatça bırakabileceği kreşlerin de olduğunu ifade eden Biçek, “Bunun yanında hizmet alanımızda aile terapistimiz, psikoloğumuz ve diyetisyenimiz var.

Burada kursların dışında haftada bir gün eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bu seminerlerimizin amacı annelerimizi geleceğe hazırlamak. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, toplumun güçlü olabilmesi için ailelerimizin de güçlü olması gerekiyor. Bu sebeple farklı konularda uzmanlarımız burada eğitim seminereleri veriyor. Hem ekonomik hem sosyal yönden kadınları güçlendiriyoruz. Kadınlar buraya gelip hem sosyalleşiyorlar hem meslek ediniyorlar hem de meslek edindikten sonra aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bu sebeple hem hizmet alanımız çok geniş hem de kadınlarımız çok mutlu” dedi.

Kadın ve Aile Merkezinin engellisinden yaşlısına, çocuğundan babasına kadar herkesi kapsadığının altını çizen Biçek, “Biz engellilerimizi de yaşlılarımızı da unutmuyoruz. Şu anda hala işitme engellilere yönelik el sanatları kursumuz devam ediyor. Bunun yanında burada tüm aile bireylerinin katıldığı büyük çerçeveli seminerler de oluyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle aşçılık ve pastacılık başta olmak üzere kadınların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Biçek, ileriki dönemlerde bilgisayar programlama ve müzik gibi daha güncel kurslara da yönelmek istediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan kadınlar ise kurslara gelerek hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek, böyle bir imkanı kendilerine sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.