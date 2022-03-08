Vanlı kadın muhtar, engel tanımıyor

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Van’ın ilk kadın muhtarı seçilen Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Leyla Tanrıtanır; 2011 depremi, çözüm süreci, darbe girişimi ve pandemiye rağmen hizmetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.

HABERDE İNSAN 08.03.2022, 14:45
Vanlı kadın muhtar, engel tanımıyor

Van’da 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Mahalle Muhtarı adayı olan Leyla Tanrıtanır, 4 erkek aday rakibi olmasına rağmen halkın verdiği destekle muhtar seçilerek Van’ın tarihteki ilk kadın muhtarı oldu.

Muhtar olmasında özellikle halkın yaşadığı sıkıntıların sebep olduğunu belirten Tanrıtanır, “Daha önceden de iş kadınıydım. Halı yıkama fabrikam vardı ve kantin işletmeciliği yapıyordum. 25 yıl kaldığım mahallenin sıkıntılarını biliyordum. Mahalledeki sorunları birebir kendim yaşıyordum. Alt yapı olsun, sokak ışıklandırılması olsun, başıboş köpekler olsun mahalledeki eksiklerin hepsini birebir takip ediyordum.

Bir gün su kesintisi yüzünden muhtarımızı aradım. ‘Muhtarım, sularımız kesilmiş. Buna bir çare bulunuz. Sürekli bu sıkıntıyı yaşıyoruz’ diye veryansın ettim. Muhtarın, ‘Leyla Hanım, mademki sorunları çok iyi biliyorsunuz, buyurun siz muhtarlığı yapın’ deyince şok geçirdim. İyice düşündükten sonra kararımı verdim. Zaten bölgemiz ataerkil bir bölge ve erkek feodal yapısına hakim bir bölge. Bunun yanında mahalleye bir kadın elinin değmesi gerektiğinin ve kadınların önünü açma amacıyla muhtar adayı oldum ve 4 erkek rakibime bin 500 fark atarak Van’ın ilk kadın muhtarı unvanını aldım” dedi.

Görev yaptığı süreç içerisinde çok zorlu dönemler yaşadıklarını anlatan Tanrıtanır, “O tarihten bu yana zor dönemler yaşadım. Deprem, çözüm süreci, darbe girişimi ve pandemi dönemi derken benim için çok zor ve güç zamanlar oldu. Ben yinede dur durak demeden hizmetlerime devam ettim” ifadelerini kullandı.

2019 seçimlerinde 3 kadın muhtarın daha da seçildiğini aktaran Tanrıtanır, “Üç arkadaşımız daha kazandı. Onlar kazındıktan sonra ben çok mutlu oldum. Çünkü artık ilimde tek değildim ve arkadaşlarım vardı. Böylece birlikte hizmetlerimize devam etmeye başladık” diye konuştu.
Konuşmasında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Tanrıtanır, kadınlara şiddetin son bulduğu ve kadınların her alanda başarılı olduğu bir hayat dilediğini sözlerine ekledi.İHA

Yorumlar (1)
Ali Van 2 saat önce
Elle tutulur bir çalışması varsa onu da yazsaydınız. Mahallesine bir park mi kazandırdı, yeni yollar mı açtırdı, okullarını mi yeniletti. Ne yaptı? Gerçekten merak ediyorum.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
1
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 28 62
2. 1461 Trabzon FK 28 58
3. Bodrumspor 28 56
4. Sivas Belediyespor 29 50
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 28 50
6. Somaspor 28 48
7. Afjet Afyonspor 28 47
8. Çorum FK 28 47
9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 28 47
10. İnegölspor 28 41
11. Ankaraspor 28 40
12. Etimesgut Belediyespor 28 36
13. Serik Belediyespor 28 31
14. Diyarbekirspor 28 29
15. Adıyaman FK 28 29
16. Sarıyer 28 28
17. Turgutluspor 28 28
18. Ergene Velimeşespor 28 21
19. Kahramanmaraşspor 29 17
20. Niğde Anadolu FK 28 14
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17