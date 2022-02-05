Vanlı iş insanı Kandaşoğlu koronavirüse yakalandı

Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu, koronavirüse yakalandı. Kandaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Kandaşoğlu açıklamasında, “Saygıdeğer dostlar, güzel arkadaşlar, güzel insanlar 3 Biontech aşımı yapmıştım ancak bu gece verdiğim testim pozitif çıkmıştır. Şu anda iyiyim, aşımı yaptım diye rahat davranma çok yanlış. Şimdiden yapacağınız dualar için teşekkür eder, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

Biz de Wan Haber olarak, iş insanı Kandaşoğlu’nun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.