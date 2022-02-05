Vanlı iş insanı Kandaşoğlu koronavirüse yakalandı
Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu, koronavirüse yakalandı.
Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu, koronavirüse yakalandı. Kandaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Kandaşoğlu açıklamasında, “Saygıdeğer dostlar, güzel arkadaşlar, güzel insanlar 3 Biontech aşımı yapmıştım ancak bu gece verdiğim testim pozitif çıkmıştır. Şu anda iyiyim, aşımı yaptım diye rahat davranma çok yanlış. Şimdiden yapacağınız dualar için teşekkür eder, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.
Biz de Wan Haber olarak, iş insanı Kandaşoğlu’nun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Somaspor
|22
|41
|5. Bodrumspor
|22
|40
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|7. Afjet Afyonspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|23
|29
|13. İnegölspor
|23
|28
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Adıyaman FK
|22
|22
|17. Sarıyer
|22
|21
|18. Ergene Velimeşespor
|23
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|24
|36
|8. Gaziantep FK
|23
|35
|9. Başakşehir
|22
|34
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Kasımpaşa
|24
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Bursaspor
|21
|23
|16. Menemen Belediyespor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12