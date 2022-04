Vanlı iş adamı Ukrayna’da yaşadıklarını anlattı

Türkiye’nin yemek kültürünü tanıtmak için Ukrayna’nın Vinnitsya şehrinde kendi restoranını kuran işletmeci Muhlis Yılmaz, Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle Van’a dönüş yaptı. Zorlu yolculuk serüveninin görüntülerini videoya çeken Muhlis Yılmaz, çektiği görüntüleri, İhlas Haberi Ajansı (İHA) Erciş muhabiri ile paylaştı. Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Vinnitsya şehrinde, bombaların havada uçuştuğunu aktaran Yılmaz, “Artık orada kalmak imkansızdı. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğumuzun yetkililerine ulaştık ve durumumuzu anlattık. Yetkiler de Türkiye’ye dönmek isteyenler için tren ayarladı.

Trene bindik ve belli yol gittikten sonra güvenli bir bölgede trenden inip hazır bekleyen otobüslere bindik. Daha sonra otobüslerle Romanya’nın Başkenti Bükreş’e geldik. Burada Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği yetkilileri ile Türk İş Adamları Genel Sekreteri Barbaros Çekar tarafından karşılandık. Türk, Azeri veya Ukraynalı ayrımı yapmaksızın misafir edildik. Romanya'da misafir edildikten sonra uçakla Türkiye’ye geldik. İstanbul’dan da otobüsle memleketim Erciş’e geldim. Ukrayna’dan İstanbul’a kadar ki yolculuğumuzda hiçbir ücret ödemedik. Yol boyunca ücretsiz yemek, çocuklar için her şey vardı. Yiyecek, içecek, her kes her istediğini alabiliyordu. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

“Ülkemize, devletimize sahip çıkalım”

Türkiye’nin eşi benzeri olmayan bir ülke olduğunun altını çizen Yılmaz, “Üstümüzden bombalar uçuyordu. Sınırlarını açan bazı Avrupa ülkeleri, “Bize gelin, buradan da ülkenize geçin” dediler. Ama Türkiye, insanları kendi adreslerinden aldı. Yani bu çok büyük bir şey. Ülkemiz gerçekten çok güzel. Ülkemize sahip çıkalım. Bizim otobüslerimiz, uçaklarımız, hiç kimseyi ayırmadan kendi imkanlarıyla ve beş kuruş para almadan hepimizi aldı. Yarın savaş olduğunda, şimdi bizi maşa gibi kullanan insanlar, kendini kurtarmanın derdine düşecekler. Bizleri hatırlamaz bile. Lütfen ülkemize, halkımıza, devletimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı Erciş Temsilcisi Engin İşler ise Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun kendisi ile irtibata geçtiğini aktararak, “Hemşerimiz Muhlis Yılmaz, Vinnitsya’dan alınıp Romanya’ ya getiriliyor. Romanya’dan İstanbul’a, İstanbul’dan da bu gün çok şükür Erciş’e geldi. Biz ülkemizle bir kez daha gurur duyduk. Hiçbir vatandaşımızı savaşın içinde bırakmadı. En iyi şekilde müdahale edip tahliyeleri gerçekleştirdi” diye konuştu.