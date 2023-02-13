Vanlı iş adamı Kandaşoğlu’ndan deprem bölgesine yardım

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, deprem bölgesine kamyon, iş makinesi ve giyim yardımında bulundu.

HABERDE İNSAN 13.02.2023, 10:57 13.02.2023, 11:05
Vanlı iş adamı Kandaşoğlu’ndan deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler, tüm Türkiye’yi derinden yaraladı. Deprem nedeniyle binlerce insan yaşamını yitirirken, on binlerce insan ise yaralandı. Son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen Kahramanmaraş depreminin açtığı yaraları sarmak için Türkiye 7’den 70’e seferber oldu.

Doğu Şirketler Grubu olarak deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini ifade eden VATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Doğu Şirketler Grubu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, “Çok büyük bir felaket yaşadık ve acımız çok büyük. Felaketin boyutu büyük ve çok geniş bir alana yayılmış. Depremi yaşadığımız bir il olarak haberi alır almaz harekete geçtik.

İlk olarak iş makinelerimizi ardından da kamyonlarımızı Adıyaman’a sevk ettik. Daha sonra kadın ve çocuk başta olmak üzere ihtiyaçlara binaen aldığımız giyim yardımlarını İpekyolu Belediyesi koordinasyonu ile deprem bölgelerine yolladık. Onun dışında yine deprem bölgesinde akaryakıt ihtiyacı olduğunu bildirmeleri üzerine akaryakıt tankerlerimizi Malatya ve Adıyaman’a sevk ettik.

Bunun yanında lastikli bir kepçeye ihtiyaç duyulduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye lastikli bir kepçeyi gönderdik. Yine depremde mağdur olan ve ilimize gelen depremzede bir ailemizi eve yerleştirdik. Şu an tüm ekiplerimiz, personelimiz Adıyaman’da görevli. Orada gereken çalışmayı yapıyorlar” dedi.

Van olarak deprem için seferber olduklarının altını çizen Başkan Kandaşoğlu, “Ben bu manada tüm Van halkına teşekkür ediyorum. Bir Vanlı olarak onlarla gurur duyuyorum. Çünkü Van halkı 7’den 70’e, çocuğu kadını, yaşlısı genci, doktoru mühendisiyle herkes ayakta. Herkes nasıl katkı sunacağının derdinde. Bu anlamda Van, depremde en çok katkı sunan illerin arasında yer aldı.

Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Kadınlarımızın ekmek pişirmeleri, bir hafta sonra bulmayacaklarını bildikleri halde yerdeki tüm küp peynirleri çıkararak deprem bölgelerine yollamalarının mutluluğunu yaşıyorum. Ben bu duygularla depremde hayatını kaybedenlere Allah’ta rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.İHA

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