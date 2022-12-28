Vanlı Hazal nine 110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti, arabaya hiç binmedi

Van’da yaşayan 110 yaşındaki Hazal Kaya, ömrü boyunca bir kez hastaneye gittiğini ve arabaya hiç binmediğini söyledi.

HABERDE İNSAN 28.12.2022, 13:07
Vanlı Hazal nine 110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti, arabaya hiç binmedi

Van’ın Bahçesaray ilçesi doğumlu, 6 çocuk ve 80 torun sahibi 110 yaşındaki Hazal Nine, ömrü boyunca bir kez hastaneye gitti. Kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılayan Hazan Kaya, şu ana kadar sadece bir kez göz ameliyatı için hastaneye gitti.

Bunun için de üç tekerlekli bisikletle hastaneye gitmeyi kabul eden Hazal Nine, ömrünün geri kalanında ise arabaya binmeyeceğini söylüyor. 2 yıl önce korona virüse yakalanan Hazal Nine, hastaneye gitmeme inadını sürdürerek hastalığı evinde atlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyen Hazal Kaya, Rabia işareti de yaparak kendisine destek verdi.

İHA muhabirine konuşan 56 yaşındaki Mahmut Kaya, annesin nüfus cüzdanına göre 100 yaşında olduğunu ama nüfusa geç kaydedildiği için gerçek yaşının 110 olduğunu belirtti. Annesinin sadece süt ürünleriyle beslendiğini ve beslenmesine çok dikkat ettiğini ifade eden Kaya, “Annem ekmek, peynir, cacık gibi süt ürünleriyle besleniyor ve et yemiyor.

Toplam 86 çocuk ve torunu var. Annem sadece bir kez göz için hastaneye gitti. O da üç tekerlekli bisikletle gitti. Öbür türlü arabaya binmemiş, binmek de istemiyor. 2 yıl önce korona virüse yakalandı. Ancak gelen ambulansa ısrarla binmedi. ‘Ölsem de burada öleceğim, hastaneye gitmem’ dedi. Korona virüs için ne hastaneye gitti, ne de ilaç kullandı” dedi.

“Hastaneye gitmem”
Araçlara binmeyi sevmediğini dile getiren 110 yaşındaki Hazal Kaya ise “Ben bir kez hastaneye gittim ama bir daha gitmem. Ölsem de buradayım. El arabasına da artık binmem. Yine kulağım için seni el arabasıyla hastaneye götürelim diyorlar. Ama kulağım artık hiç duymasa bile hastaneye gitmem diyorum. Gençken hayvanlara bakardım, ot biçerdim” diye konuştu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için ‘birinci’ olduğunu ve çok iyi biri olduğunu kaydetti.iha

Yorumlar (1)
Yerli 34 dakika önce
Helal sana teyze.!
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