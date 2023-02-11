Vanlı gönüllüler, deprem bölgesine yardım için seferber oldu

Vanlı gönüllüler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilecek yardımların toplandığı merkezlerde gece gündüz çalışarak yaraların sarılmasına destek oluyor.

HABERDE İNSAN 11.02.2023, 14:07
Vanlı gönüllüler, deprem bölgesine yardım için seferber oldu

Van'da 2011'de meydana gelen depremi yaşayan gençler, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından harekete geçti.

Deprem bölgelerine gidemeyen gönüllü gençler, yardımların toplandığı merkezlerde gece gündüz çalışıyor. Gençler, burada yardımların daha düzenli gönderilebilmesi için çaba gösteriyor.

Gönüllülerden Duysal Babur, AA muhabirine, toplama merkezinde depremzedeler için koliler hazırladıklarını anlatarak, "Kendi evlerimizden de eşyalar getirdik. Biz de depremi yaşadık. Çok acı ve üzücü bir olay. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vanlı olarak herkesin seferber olduğunu görüyorum." dedi.

Öğretmen Sedanur Arslan ise "5 yıldır Van'dayım. Buraya gönüllü geldik. 5 gündür burada çalışıyoruz. Van halkı çok duyarlı. Sürekli yeni ayakkabılar, botlar geliyor. İnanılmaz bir seferberlik var. Herkes neyi var neyi yok getiriyor. Sadece buradan şu ana kadar 78 tır çıktı." diye konuştu.

Kentte 2011'deki depremi yaşayan Muhammed Semih Duman, 11 yıl önce tüm Türkiye'nin Vanlılar için seferber olduğunu, o günkü birlik ve beraberlik ruhunun bugün de devam ettiğini aktardı.

Aynı acıları yaşayan depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Duman, "Çalıştık, yorulduk ama bir şekilde baş ediyoruz. Deprem bölgelerine gitmekten ziyade buraya gelen depremzedelerin de yardımına koşmaya çalışıyoruz. Ekip olarak gelen yardımları türüne göre kolilere yerleştiriyoruz. Kadın ve çocuklar için de ayrı koliler hazırlıyoruz. Her şeye rağmen umudumuzu yitirmiyoruz." dedi.

Hande Meryem Aslan da depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Vanlı olarak deprem yaşadığımız için onları daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Onlar için üzgünüz, dualarımız onlarla ve herkesin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.AA

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