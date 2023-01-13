Van’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri gün yüzüne çıkarılıyor

İpekyolu ilçesinde 2019 yılında faaliyete başlayan Van Olgunlaşma Enstitüsünde, Van başta olmak üzere Hakkari ve Bitlis'in tarihi ve kültürel zenginlikleri gün yüzüne çıkarılıyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu; amaçlarının geleneksel el sanatlarını, bölgenin tarihini ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkarıp bunu yaygınlaştırmak ve özellikle enstitü ve kurslar aracılığıyla sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Burada 50 usta öğretici hizmet veriyor.

Bizler Van, Hakkari ve Bitlis’teki tarihi ve kültürel zenginlikleri, geleneksel sanatlardaki farklı çalışmaları gün yüzüne çıkarıp, bunları insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle nakış, el sanatları, halı-kilim, moda tasarım, savat yiyecek ve içecek alanlarında çalışmalar yapmaktayız. Öncelikle Ar-Ge birimimizde proje yapılıyor ve proje çerçevesinde buradaki öğretmenlerimiz bunları ürünlere döküyorlar. 11 aylık bir çalışmanın sonucunda da sergi ya da defile ile ürünlerimizi halkla buluşturacağız.

Yani geçmişteki bütün zenginliklerimizi geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Van tarihi ve Van Gölü Havzası'ndaki hem tarihi hem kültürel mirası yeni kuşakları aktarmak bizim nihai amacımız" dedi.

Enstitüde yer alan usta öğreticiler ise böyle bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.İHA