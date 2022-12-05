Van’ın minibüs çilesi bitmiyor! Bölge Hastanesi önünde uzun kuyruk!
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi duraklarında, toplu taşıma araçları yetersiz kalınca vatandaşların bir kısmı uzun kuyruklar oluştururken, bir kısmı da tıka basa doldurulan minibüslere bindi.
Akşam saatlerine doğru, Sağlık Bilimleri Üniversite (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki duraklarda toplu taşıma araçları yetersiz kalınca vatandaşların bir kısmı tıka basa doldurulan minibüslere binerken, bazıları ise uzun kuyruklar oluşturdu.
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