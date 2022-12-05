Van’ın minibüs çilesi bitmiyor! Bölge Hastanesi önünde uzun kuyruk!

Akşam saatlerine doğru, Sağlık Bilimleri Üniversite (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki duraklarda toplu taşıma araçları yetersiz kalınca vatandaşların bir kısmı tıka basa doldurulan minibüslere binerken, bazıları ise uzun kuyruklar oluşturdu.

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