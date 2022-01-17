Van’ın gizli insan hazinesi

Van’da gizli insan hazinesinin bir örneği olan hayırsever Abdullah Çelebi, yaptığı hareketle gönüllere taht kurdu. Geçmiş yıllarda çarşı merkezinde yer alan buğday pazarında beslenen binlerce yabani güvercin, pazarın yıktırılmasıyla kışın yiyecek bulmakta büyük sıkıntı yaşadı.

Bunun üzerine aç kalan bir kısım güvercine çevre esnafı sahip çıkarken, bir kısım güvercine ise Van Kalesi civarında ikamet eden Abdullah Çelebi isimli hayırsever vatandaş sahip çıktı. Çelebi, yaz ayında aldığını tonlarca buğdayı bahçesindeki ambarda depoluyor. Depoladığı buğdayı ise kış ayında kar örtüsünün kapladığı kentte aç kalan kuşlara yediriyor.

Misafirlerini büyük bir keyifle izliyor

Çelebi, özellikle kar yağışının olduğu günün sabahında gün ağarmadan bahçesindeki alanda karı temizliyor. Daha sonra kuşların korkmaması için de yemleme çalışmasını önceden yapan Çelebi, güneşin doğuşuyla birlikte kanat çırparak gelen misafirlerini büyük bir keyifle izliyor.

“Kuşları beslemek çok güzel”

İHA muhabirine konuşan hayırsever Abdullah Çelebi, 2011 yılında meydana gelen Van depreminden bu yana kışın yiyecek bulamayan kuşları beslediğini belirtti. Çarşı merkezindeki parkta Van esnafının da kuşları beslediğini, ancak kar yağışının olduğu günlerde kar örtüsünden dolayı kuşların yiyecek konusunda daha fazla sıkıntı yaşadığını ifade eden Çelebi, “Her taraf kar ve bu yüzden kuşlar buraya geliyor. Bu sabah da bir kar yağışı vardı. Sabah erkenden buğdayı serpeceğim yeri temizledim. Günlük bir, iki kova buğday veriyorum. Buğdayı yiyen kuşlar daha sonra buradan giderler. Kuşları beslemek çok güzeldir. Bunu sadece Allah rızası için yapıyorum. Kar her tarafı kaplayın onlar da aç kalıyor” dedi.

“3 ton buğday alıyorum”

Yaz ayında yiyecek bulamayan kuşlar için yaklaşık 3 ton buğday aldığını dile getiren Çelebi, bu buğdayı bahçedeki ambarda biriktirdiğini söyledi. Çelebi, “Kuşlara yazında yem veriyorum. Ancak yaz ayında az sayıda kuş geliyor. Kışın ise binlerce kuş buraya geliyor. Bizler de her sabah yem veriyoruz” diye konuştu.iha