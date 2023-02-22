Van’daki Kırgız Türklerinden deprem bölgesine 340 bin TL yardım

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, deprem bölgesi için başlattıkları kampanyada 340 bin TL topladı.

HABERDE İNSAN 22.02.2023, 12:45
Van’daki Kırgız Türklerinden deprem bölgesine 340 bin TL yardım

İlçenin Ulupamir Mahallesi’nde yaşayan Kırgız Türkleri, kendi aralarında topladıkları 340 bin TL’yi AFAD’ın hesabına yatırırken, dekontunu ise Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’na teslim etti. Burada konuşan Ulupamir Mahalle Muhtarı Eyüphan Vatansever, ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen büyük depremlerin ardından yaraların sarılması için katkıda bulunmak istediklerini belirterek, “Kaymakamımıza bu makbuzu mahalle halkımız adına takdim ediyoruz” dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise asrın felaketinde 11 ilin etkilendiğini belirterek, “85 milyonun tek yürek olduğunun en büyük göstergesini Erciş’imizde yaşadık. 2011 yılında Erciş çok büyük bir deprem geçirmişti. O zamanda Türkiye'nin her bir tarafından insanlarımızın Erciş’e ne kadar yardım ettiğini, birlik ve beraberlik için neler gösterdiğini çok iyi biliyoruz.

O yüzden deprem bölgelerinde onların acısını, onların yaşadığı zorlukları en iyi bilen bizleriz. Biz çok büyük bir devletiz ve çok büyük bir milletiz. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde depremin olduğu ilk andan itibaren kurumlarımız bölgede yaraları sarmaya çalışıyor. Ulupamirli kardeşlerimizle Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Kırgız Türklerine ait olan 200’den fazla çadır da kurdular.

Bir ve beraber olduğumuz sürece Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün sorunların ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ulupamirli insanların alicenaplığını, hayırseverliğini, kardeşliğini bir kez daha gördük. Rabbim inşallah birinizi bin yapsın, hayırlarınızı kabul etsin” ifadelerini kullandı.İHA

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