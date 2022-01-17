Van’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Van’da kara kışın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devan ediyor.
Ekipler, fahri av müfettişleri ile birlikte koruma-kontrol çalışması yaparak daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara, aç kalan yaban hayvanları için yem, bayat ekmek ve pazar artığı bırakıldı. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek.
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