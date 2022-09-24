Van’da sobacılar çarşısında kış öncesi hareketlilik arttı

İpekyolu ilçesinde yer alan ve kentin en eski çarşısı olarak bilinen Sobacılar Çarşısı’nın esnafı, geçen yıla oranla daha yoğun bir sezon geçiriyor. Sobacılar Çarşı’nda büyük bir hareketlilik dikkat çekerken, üreticiler yoğun üretim yapıyor.

Kent merkezinde son yıllarda doğal gazın yaygınlaşması soba imalatı ve tamiratı yapan esnafın işlerini geçmiş yıllara oranla yarı yarıya düşürdü. Ancak doğal gazın ulaşmadığı kırsal mahallelerde yoğun bir taleple karşılaşan esnaf, hareketli bir sezon yaşıyor.

Kırsal mahallede yaşayan vatandaşın çetin kış aylarında vazgeçilmezi olan ve yörede ‘tezek sobası’ ya da ‘kara soba’ denilen saçtan sobalara geçtiğimiz yıla rağbet arttı. Kömür fiyatlarındaki artış sonrası vatandaş, turbo sobadan, sac sobalara ilgi göstermeye başladı. Konuya ilişkin konuşan soba üreticisi Cahit Coşar, normal zamanda sac sobaların bu kadar rağbet görmediğini belirtti.

Kömür fiyatlarından dolayı kırsalda yaşayan vatandaşın sac sobaya yöneldiğini ifada eden Coşar, “Şu an üretim yapmaya başladık. Kasım ayında ise satışlarımız başlayacak. Soba alırken öncelikle işçiliğe bakılması lazım. Daha sonra sobanın yapım malzemesine bakılmalıdır” dedi.

Şahin Akın isimli bir diğer üretici ise şimdiden aldıkları siparişlerle üretim yaptıklarını belirterek, yaz ayları için semaver, kış ayları için de yoğun şekilde sac soba üretimi yaptıklarını kaydetti.İHA