Van’da özel gereksinimli aileler bilgilendirildi

Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin bilinçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, bütün engel gruplarında bulunan ailelerin yasal, eğitim ve sosyal haklarıyla ilgili bilgilendirme semineri düzenledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli’nin konferans salonunda düzenlenen seminere Van Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve aileler katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren seminerde alanında uzman kişiler tarafından engel grupları ve ailelerinin sahip oldukları yasal haklar anlatılarak, eğitim ve sosyal haklarıyla ilgili de çeşitli bilgiler verildi. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.