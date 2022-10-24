Van’da öğrenciler yararına ‘hayır çarşısı’ kampanyası

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğünde barınan gençler tarafından ihtiyaç sahibi gençlere yönelik düzenledikleri ‘Hayır Çarşısı’ kampanyasının açılışı yapıldı.

HABERDE İNSAN 24.10.2022, 11:44
Van’da öğrenciler yararına ‘hayır çarşısı’ kampanyası

Van’daki yurtlarda barınan gençlerin ihtiyaç fazlası giysilerini diğer ihtiyaç sahibi gençlere sunacak ‘Hayır Çarşısı’ kampanyası Van’da uygulanmaya başlandı. Kampanya ile birlikte ihtiyaç sahibi birçok gencin giyim ihtiyacı ‘Hayır Çarşısı’yla karşılanması bekleniyor. Açılış programında kampanya hakkında konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yurtlarda barınan öğrencilere yönelik ‘Hayır Çarşısı’ projesinin gönüllü gençlerin de katkılarıyla uygulamaya geçtiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda barınma ve beslenme hizmetlerinin yanı sıra eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle gönüllülük çalışmaları da yürüttüklerini belirten Özsoy, “Yurtlarımızda sportif ve kültürel projelerimizin yanı sıra gönüllülük faaliyetlerimiz de devam ediyor. Yurt çalışanlarımız ve gönüllü gençlerimizin hayata geçirdikleri bu proje ile alım gücü düşük gençlerimizin giysi ihtiyaçları karşılanacak” dedi.

Özsoy, ‘Hayır Çarşısı’ projesinin tüm yurtlara yayılacağının da altını çizerek, "Kampanya ile öğrencilerimizin kullanmadığı, başkasının kullanmasına uygun olan kıyafetlerini bağışlamaları sağlanmaktadır. Toplanan kıyafetler yurtlarımızda, Gönüllülük Faaliyetleri Öğrenci Temsilcimiz koordinesinde kurulan gönüllü öğrenci ekibinin koordinesinde giyilmeye hazır hale getirilerek, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Amacımız yurtlarımızda barınan gençlerimizin geçmişinden haberdar, yarına emin adımlarla yürüyen, tüketen değil değerlendiren ve üreten bir gençlik olmasını sağlamaktır. Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Süleyman Şah Yurdu çalışanlarına ve kampanyanın asıl sahibi öğrencilere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdunda başlatılan “Hayır Çarşısı” kampanyasının açılışını Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yurt müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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