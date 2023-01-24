Van’da ‘Kur’an Ziyafeti’ programı gönülleri mest etti

Van Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İl Müftülüğü ve Evrensel Hafızlar Derneği iş birliğiyle ‘Kur’an Ziyafeti’ programı düzenlendi. Van Yukarı Nurşin Camiinde düzenlenen programa katılan Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Hafız İshak Danış, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif İmam Hatibi Hafız Ferruh Muştuer, Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Hafız Beytullah Özdemir ve Edremit Ulu Camii İmam Hatibi Muhammed Sizcan Kur’an -ı Kerim okudu.

“Kur’an-ı Kerim asla ve asla yalnız kalmayacaktır”

Programla ilgili bilgi veren Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, üç ayların hayırlı olması temennisinde bulundu. Düzenlenen önemli etkinliğe Vanlıların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Müftü Şık, “Camimiz şu an tıklım tıklım dolmuş durumda. Kur’an-ı Kerim asla ve asla yalnız kalmayacaktır. İnsanlar hadlerini aşarak Kur’an-ı Kerim’in yapraklarını belki yırtmak suretiyle ya da yakmak suretiyle bir fitne ateşini yakabilirler ki biz buna ‘nar’ diyoruz. Ama bu nar asla ve asla Kur’an-ı Kerim’in nurunun önüne geçemeyecektir.

Onlar yaktıkça bizdeki iman nuru, Kur’an nuru aydınlanacak. Onlar bastırmaya çalıştıkça Allah’ın izniyle Kur’an-ı Kerim’in nuru bütün alimler tarafından duyurulmaya başlayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar ‘Kafirler, isyancılar, müşrikler istemese bile, Allah kendi inayetiyle Kur’an-ı Kerim’i inşallah nuruyla beraber tamama erdirecektir’ bundan son derece eminiz.

İmanımız bunu gerektiriyor. Dolayısıyla gerek Kur’an-ı Kerim’in nazmına, gerek sedasına, gerek ameline sahip çıkmanın onurunu inşallah ümmet olarak yaşayacağız. Bu vesileyle bu mübarek gecede düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.İHA