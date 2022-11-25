Van’da ‘Kadına Şiddete Hayır’ yürüyüşü düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

HABERDE İNSAN 25.11.2022, 15:40
Van’da ‘Kadına Şiddete Hayır’ yürüyüşü düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler çerçevesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda bir yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Caddesi Beşyol Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, ‘Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim’ pankartı taşıyarak “kadına şiddete hayır” sloganları atarak Soydan Kavşağı’na kadar yürüdü. Soydan Kavşağı’nda toplanan kadınlar, burada farkındalık oluşturmak amacıyla şiddetle mücadelenin simge rengi turuncu balonlar uçurarak açıklama yaptı.

Kadınlar adına açıklama yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, kadına yönelik şiddette farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Biçek, “Kadına şiddete hayır diyoruz çünkü kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur, hak ihlalidir. Biz bugün kadına yapılan her türlü şiddetin karşında olduğumuzu göstermek için bir araya geldik ve şiddete hayır diyoruz. Kadına yönelik şiddettin olmadığı bir dünya diliyoruz” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da Kadın ve Aile Merkezi'nde ‘Kadına Şiddet’ konulu seminer düzenledi. Yapılan seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Kartal katıldı. Seminerde kadınlara şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin kadın üzerindeki olumsuz etkileri, şiddetle mücadelede önleyici ve koruyucu tedbir kararları, şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurum ve destek sistemleri konularında bilgiler verildi.İHA

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