Van’da ‘Çocuk Hakları’ konulu panel yapıldı

Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Vangölü Çocuk Destek Merkezi, Van Yeşilay Bölge Koordinatörlüğü, Van Bilim ve Sanat Merkezi, Van İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile mülteci, sığınmacı ve göçmen ebeveynlerin de hazır bulunduğu panel, Prof. Dr. Zihni Merey’in moderatörlüğünde yapıldı.

Doç. Dr. İkbal Tuba Şahin Sak’ın "Çocukluğun Tarihi", Doç. Dr. Ramazan Sak’ın "Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Haklarının Genel Durumu", Doç. Dr. Servet Kardeş’in "Mülteci Çocuklar ve Hakları", Dr. Necdet Taşkın’ın "Çocukların Oyun Hakkı" sunumlarının ardından SGDD-ASAM uzmanlarından program yürütücüsü olan gençlik çalışanı Dr. Nurten Bulduk "Dezavantajlı Çocuklarda Eğitim Hakkı ve Akran Zorbalığının İyileştirilmesi", Çocuk Koruma Sorumlusu Feride Karabat "Çocuk İşçiliği" konularında bilgilendirme yaptı.

Çocuk haklarını farklı açılardan ele alan panelistler, davetlilerden gelen soruları da cevaplandırdı. Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, Van-Özalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Yurğun, Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir’in de çocuklarla ilgili deneyimlerini paylaştığı panelin sonunda bu türden çalışmaların devamı kararlaştırıldı.

Panele, Van Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki mülteci ve sığınmacı çocukların yoğunlukta olduğu; Van Rekabet İlkokulu, Van Hacı Ali Akın İlkokulu, Husrevpaşa İlköğretim Okulu, Aliyaİzzetbegoviç Ortaokulu, Van Namık Kemal Ortaokulu, Van Zaferler Ortaokulu, Van TEV - İfakat Yavuz Ortaokulu, Van Vali Mithat Bey Ortaokulu, Van İlknur Ilıcalı İlköğretim Okulu, Van Rekabet Ortaokulu, Van Cumhuriyet Ortaokulu, Van Atatürk Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Van-Özalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürleri ve rehber öğretmenleri katıldı.iha