Van’da çelenk sunma töreni

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi'nin Atatürk heykeline çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, yarın düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla devam edecek.İHA