Van’da bu köyde sadece Lazlar yaşıyor!

1960'lı yıllarda Trabzon'daki heyelan riski nedeniyle birçok Trabzonlu aile, Van'ın Özalp ilçesindeki Emek ve Dönerdere köylerine yerleştirildi.

Buradaki yaşamlarından büyük memnuniyet duyan aileler, Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu bölgede kendilerine yeni bir hayat kurdu. Kendilerine Karadeniz'e gittiklerinde "Kürtler geldi", Van'a döndüklerindeyse "Lazlar geldi" denildiğini neşeyle anlatan Vanlı Lazlar, kültürlerini de beraberinde getirdi.

Bir kültür alışverişinin sağlandığı bölgedeki Lazlar ve Kürtler, huzur içinde yaşamlarını devam ettiriyor.

ENSONHABER