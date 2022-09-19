Van’da berber ve kuaförler çocukları saçlarını tıraş edip, kırtasiye malzemesi dağıttılar

Van’da bir araya gelen berber ve kuaförler, Bahçesaray ilçesine bağlı İmamlı Mezrasındaki çocukların hem saç tıraşını yaptı hem de kırtasiye malzemesi dağıttı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Veysel Koç, “Gönüllü bay ve bayan kuaförlerimizle birlikte Bahçesaray’ın İmamlı mezrasında ihtiyaç sahibi 100 çocuğumuzun saç kesimlerini yaptık. Aynı zamanda Türkiye’nin değişik illerinden bizlere destek olan ‘Rotasız Elçiler’ ekibi ile beraber müzik eşliğinde pasta ve içecek ikramı yaptık. Bunun yanında her öğrenciye okul malzemesi ve kıyafet hediye ettik. Çok keyifli geçti. Ben bu anlamda bizlere destek olan Rotasız Elçiler ekibine ve katılım sağlayan tüm bay ve bayan kuaförlere teşekkür ediyorum” dedi.İHA