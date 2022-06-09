Van’da 7 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi

Engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalılarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 7 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verdi.

Daha önce Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yapan ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki sosyal hizmet uzmanları tarafından tespitleri yapılan vatandaşların tekerlekli sandalyeleri, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Tanış tarafından teslim edildi. Tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler, büyük bir mutluluk yaşarken, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Öte yanda, Büyükşehir Belediyesince 2022 yılı içerisinde 16 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edilirken, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara medikal malzeme yardımı da yapılıyor.