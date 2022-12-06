Van’da 60 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Programda ayrıca 60 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Tuşba ilçesi 15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Eğitim ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik engelli vatandaşlar ve aileleri onuruna verilen öğle yemeği ile başladı. Programda bir iş adamı tarafından gönderilen 10 adet akülü ve 50 adet manuel tekerlekli sandalye engelli vatandaşlara hediye edildi. Program, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılarla devam etti. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran engelli vatandaşlar ve aileleri halay çekerek gönüllerince eğlendi.İHA