Van’a yerleşen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve binlerce binanın yıkıldığı depremlerden 10 il etkilendi. Depremlerde evleri hasar gören 170 depremzede aile ise Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli’nde misafir ediliyor.

Edremit Belediyesince burada misafir edilen ailelerin çocukları için planetaryum (Gezegenevi-Uzay Çadırı) etkinliği düzenlendi. Deprem travmasının en aza indirilmesi gayesiyle düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar ise depremden uzak bir gün geçirdi. Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Kiyat, ülkenin büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlattı.

Van’da misafir edilen aile ve çocuklarının rehabilite edilmesi konusunda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kiyat, “Dün depremzede çocuklar için oyun alanları açtık. Bu hem çocukların hem ailelerin hoşuna gitti. Bugün de yine aynı çerçevede çocuklarımızı planetaryuma getirdik. Burada çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Depremzede çocuk ve aileleri için bu gibi etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

“BURADA DEPREM OLMAYACAĞINI BİLSEM BİLE ÇOK KORKUYORUM”

Malatya’dan Van’a gelen Mina Seliz isimli depremzede çocuk ise Edremit Belediyesince düzenlenen etkinliğin kendileri için çok yararlı olduğunu belirtti. Depremde yaşadıklarını da anlatan Seliz, “Meydana gelen ilk depreme uykuda yakalandığımız için çok fazla bir şey hissetmedik. Ancak ikinci depremde ise çök-kapan yaptık. Dayımlara gitmiştik, müstakil evdi ve maalesef ev çöktü. Dışarıda kaldık, babam bizi buraya getirdi. Çok korktuk, öleceğimizi düşündük. Burada deprem olmayacağını bilsem bile çok korkuyorum” diye konuştu.

Diyarbakır’da depreme yakalandıklarını ve büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını ifade eden Dila Ünal isimli çocuk da, evlerinde büyük hasarların meydana geldiğini söyledi. Diğer depremzede çocuklar ise planetaryumda etkinlik düzenleyen Edremit Belediyesine teşekkür etti.

ŞEKER: “O AN KIYAMET KOPTU SANDIK”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran depreme Malatya’da yakalanan yerel basın mensubu Gamze Ebrar Şeker, “O an kelimelerle anlatılacak gibi değil. Kıyamet koptu sandık” dedi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından enkazlarda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedeler yaşadıkları o anları anlattı.

Depreme Malatya Konak’ta yakalanan gazeteci Gamze Ebrar Şeker, o anı anlatmakta zorluk yaşadığını belirterek, “İlk defa kelimelerimize dökemiyoruz, telaffuz edemiyoruz. Normalde çok okuyan, çok yazan bir insanım ama o an anlatılacak gibi değildi. Yaşanmamasını tercih ederdik ama yaşandı. O an çok korkunç ve endişe vericiydi. O anlarda kıyamet koptuğunu sandık. Çünkü depremin şiddetinden ziyade, yeraltının çok yakınında olduğu için çok fazla yollar yarıldı, çok fazla hasarlar oldu ve çok büyük sarsıntılar yaşadık. O anlarda biz biraz daha korkuyla hareket ederken, daha çok toplumu düşünüp çocukları, bebekleri kucaklarımıza alıp kaçmayı tercih ettik.

Aile olarak bebeklerimiz yok ama komşularımızın çocukları ve bebekleri vardı. Daha çok onlara yönelip, onları alıp kaçırdık. Hatta ben bir komşumun çocuğunu almışım ve çok sonradan, toplanma alanında fark ettik çocuğun bende olduğunu. O an şuur yerinde olmuyor. Çünkü ayağınızı bastığınız yer sizi hem kaydırıyor hem de yükseklik veriyor. Evler üstünüze üstünüze geliyordu. Çok tanıdığım ve samimi olduğum bir arkadaşımın evi önüme yıkılmıştı. Bir de gökyüzünden inanılmaz bir kar düşüyordu. Benden yaşça daha büyük abiler ve ablalar hiç daha önce böyle bir kar görmediklerinden bahsettiler. O da ürkütücüydü” ifadelerini kullandı.

"YAŞAYAN ÖLÜ GİBİYİZ"

Sadece Malatya’da değil birçok ilde kayıpların olduğuna değinen Şeker, “Hem sosyoekonomik olarak hem de psikolojik olarak ikinci deprem çok yıprattı. Bizler Malatya’daydık. Evlerimiz müstakil ve sağlam evlerdi. Orada evlerimiz patladı ve büyük hasarlar gördü. Zaten şu anda Malatya’da oturulabilecek sağlamlıkta çok fazla ev kalmamış. İyiyiz diyemiyoruz.

Sadece Malatya’da değil memleketimin birçok ilinde kayıplarımız var. Enkaz altında kalan insanlarımız var. Hepsi bizim insanımız. O yüzden iyiyiz demeye de utanıyoruz. Evet sağız, nefes alıyoruz ama yaşayan bir ölü gibiyiz. Aklımız, ruhumuz, kalbimiz ve bütün üzüntümüz memleketimize. İnşallah daha beteri olmaz” diye konuştu.

Van Bölge Gazetesi