Van YYÜ’den Prof. Dr. Dursun Odabaş'a vefa gecesi

Van Ticaret ve Sanayi Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen Vefa Gecesi, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından katılımcılar, Prof. Dr. Dursun Odabaş'a hitaben selamlama konuşması yaptı.

"DURSUN ODABAŞ ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞIDIR"

1982'de kurulan Van YYÜ'nün bu yıl kuruluşunun 40. yılı olması itibariyle Tıp Fakültesi'nin Kurucu Dekanı, adı Van YYÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özdeşleşen Prof. Dr. Dursun Odabaş'ı Van'da ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Belki de en büyük vefa, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Van YYÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin adını Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak belirlemesiyle olmuştur.

Bu isim, Üniversitemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için birer örnek teşkil edebilecek bir isimdir. Van YYÜ Tıp Fakültesi 1992 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 1995 yılında almış ve ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. Dursun Odabaş, 1992 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda çalışırken Van YYÜ'ye atanarak kurucu dekan olarak görev yapmaya başladı. Dursun Odabaş, Van YYÜ'ye atandığında fakülte kurabilmek için ne bir bütçe ne bir ekip ne de ekipman mevcuttu. Odabaş, tüm bürokratik gereklilikleri hallettikten sonra, birçoğu kendi dostlarından oluşan alanlarında kendilerini kanıtlamış, uzman akademisyenleri Van YYÜ'ye getirmiş; bölgenin o dönemde en donanımlı ekibini kurmuştur" dedi.

"VAN BÜYÜK TALİHSİZLİKLER YAŞADI"

Van YYÜ ve Van ili olarak üç dönemde çok büyük talihsizlikler yaşandığını belirten Şevli, "Bu talihsizliklerden birincisi; Dursun Odabaş'ın ekibiyle birlikte, isminden başka hiçbir şeyi bulunmayan bir fakülteden, döner sermayesinden beş yıl boyunca tek kuruş almadan sayısız fedakârlıklarla modern ekipmanlar sağlayıp oluşturdukları bölgenin en önemli hastanesinden, üniversiteden ayrılmak durumunda kalmasıdır. İkincisi; 2000 sonrasında burada bulunan nitelikli ekibin farklı şehirlere giderek Van'dan ayrılması, üçüncüsü ise 2011 yılında Van'da yaşanan depremdir" diye konuştu.

"EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANEMİZ, BÖLGEMİZE HİZMET AÇISINDAN YETMEMEKTEDİR"

Dursun Odabaş'ın yaptıklarında büyük bir gayret ve çaba olduğu gibi Van YYÜ'nün şu anda da hastanesiyle, başhekimiyle, Tıp Fakültesiyle aynı gayreti göstermeye çalıştığını ifade eden Şevli, "400 yataklı yan dal hastanesi olarak tasarlanan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, bugün 662 yataklı Sağlık Bakanlığı 3. Basamak A.1 statüsündeki tek üniversite hastanesine dönüşmüştür. 662 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, bugün bölgemize hizmet açısından yetmemektedir. Bu sebeple, yakın bir geçmişte temelini attığımız Morfoloji Binamız ve Tıp Merkezi'nin hemen yanında yaklaşık 15. 000 m2'lik alanda yapılan çatı katıyla birlikte 5 kattan oluşan Ek Acil Binası ile hizmet alanını genişletmeye çalışmaktayız.

Yeni binamızda; bodrum katta, eczane, serum deposu, ilaç deposu ve çamaşırhane; zemin katta, triaj, çocuk gözlem, bt-ultrason-röntgen, travma odası, 2 yetişkin müşahede, 11 yataklı çocuk müşahede, yemekhanesi ve kafe, 1. Katta; 9 ameliyathane, hasta uyanma odası, kadın-erkek asepsi; 2. katta; 4 adet yeni doğan yoğun bakım odası, 2 adet çocuk yoğun bakım odası ve 38 yataklı 19 adet anne oteli odası bulunacaktır. Belki de, Türkiye'de ilk anne otelini açanlardan biri Dursun Odabaş Hocamızdır. Van YYÜ Tıp Merkezi'nde yapılan Ek Acil Binası'ndaki anne oteli ile Dursun Odabaş Hocamızın vizyonuna uygun bir profil çizmeye çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.

Selamlama konuşmalarının ardından konuşan Prof. Dr. Dursun Odabaş, vefa gecesinin kendisini çok duygulandırdığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Duygulu ifadelerle sözlerine devam eden Sayın Odabaş, atandığı dönemle birlikte yaşadıklarını, iyisiyle tatlısıyla hatırlamanın büyük bir mutluluk verdiğini belirterek bu süreci salondakilerle paylaştı. Cihannüma Genel Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Van YYÜ akademisyenleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı Vefa Gecesi, Prof. Dr. Dursun Odabaş'a hediye ve çiçek takdimi ile sona erdi.

Van Bölge Gazetesi