Van YYÜ’den ‘Kadına Yönelik Şiddete Dur Diyelim!’ temalı kamu spotu

Çekimleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinde yapılan kamu spotunda; şiddetin türlerine ve kadın haklarına yer verilirken, şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri kurumların isimleri de paylaşıldı. Öğretim üyelerinden öğrencilere ve idari personele kadar birçok kişinin görev aldığı kamu spotu, bir ağızdan “kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim” cümlesiyle son buldu.

‘Kadına Yönelik Şiddete Dur Diyelim’ temasıyla çekilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Emniyet Müdürlüğü ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı gibi kurumların paydaş olduğu kamu spotu, kısa sürede sosyal medya platformlarında büyük bir kitleye ulaştırıldı.İHA