Van Valisi Balcı’dan 10 Kasım Mesajı

Van Valisi Ozan Balcı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 84. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir.

Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur. Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım’ı matem günü olmaktan ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini, eserlerini ve fedakârlıklarını anlama günü olarak idrak ediyoruz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir.

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.” diyerek duygularını, fikirlerini anlamanın önemini vurgulamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı.

Bugün, bizler de aziz Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını artırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle İstiklal Savaşı’mızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.