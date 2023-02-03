Van Valisi Balcı'dan köpek saldırısı sonucu ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile çocuğun Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'ndeki evine gitti.

Çocuğun yakınlarıyla bir araya gelen Balcı, aileye sabır ve başsağlığı diledi.

Olay

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Emir Mete Durna ağır yaralanmış, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, çocuğa saldıran köpeğin küpesinden 25 Ocak'ta sahiplendirildiği, 30 Ocak'ta da sahiplenen H.K. tarafından sokağa bırakıldığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan H.K. "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanmış, Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde köpek toplamada görevli M.A. ise aynı suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.AA