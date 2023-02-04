Van Valisi Balcı, çığ felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

HABERDE İNSAN 04.02.2023, 17:00
Van Valisi Balcı, çığ felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi

Balcı, mesajında, Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ilki 4 Şubat 2020'de, arama kurtarma çalışmaları sürerken 5 Şubat 2020'de de ikinci çığ felaketinin yaşandığını belirtti.

Elim felaket sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 42 kişinin şehit olduğunu aktaran Balcı, "Bu acı olayın ardından devletimiz yaraların sarılması için tüm imkanlarıyla seferber olmuş, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve devletimizin üst düzey yöneticileri ilimize gelerek vatandaşlarımızı yalnız bırakmamıştır. Hakka yürüyen vatandaşlarımızı şehadetlerinin üçüncü yıldönümünde rahmetle yad ediyor, geride kalanlara da Allah'tan sabır niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşları, bölgede meydana gelebilecek yeni çığ ve heyelan risklerine karşı, devletin ve ilgili kurumlarının yaptığı uyarıları dikkate almaları yönünde uyaran Balcı, şunları kaydetti:

"Devletimiz gerekli önlemleri almış olsa da özellikle Bahçesaray veya Çatak bölgemizdeki vatandaşlarımız yağışların çoğaldığı, çığ riskinin arttığı bu dönemlerde hassasiyet göstermelidirler. Bu vesileyle, şehadetlerinin üçüncü yıldönümünde çığ şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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