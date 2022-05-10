Van teknolojik gelişmelere elverişli bir şehir

Van'da gazetecilerle bir araya gelen Keepnet Labs CEO'su Siber Güvenlik Uzmanı Ozan Uçar, dünyanın dijital dünyaya geçiş yaptığını, bundan kaçış olmadığını belirterek, tedbirlerin alınarak, hazırlıkların tamamlanarak bu teknolojik dünyada yer alınması gerektiğini ifade etti.

HABERDE İNSAN 10.05.2022, 15:53
Van teknolojik gelişmelere elverişli bir şehir

Bak Hele Bak Kahvaltı Sarayı'nda gazetecilerle bir araya gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Van Teknokent şirketlerinden Keepnet Labs CEO'su Siber Güvenlik Uzmanı Ozan Uçar ve şirketin Akademik Danışmanı Prof. Dr. Eray Çelik, değişen dünya düzeni, dijital dünyaya geçiş, yazılımlar, siber güvenlik konusunda açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Siber Güvenlik Uzmanı Ozan Uçar, yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulmuş şirketin merkezinin yer aldığı İngiltere'de yaşadığını belirterek, "Elektronik posta üzerinde gelen tehlikeleri bulan ve risk varsa ortadan kaldıran bir yazılım geliştirdik. Ben aslen Ağrılıyım. Van Teknokent'te ise ofisimiz bulunuyor. Birçok genç mühendis bizlerle birlikte.

Bir etkinlik için Van'a geldik. Teknoloji alanına ilgi duyan gençleri, tabiri caizse avlamak için buraya geldik. Yakında çıkması planlanan yeni yazılım kitaplarının yeni nesil yazılımcılara hitap eden çalışmalar olduğunu hatırlatalım. Bu bölgeden mezun arkadaşlarla, bu alana, bu dünyaya yönelmesi, oradan da dünyaya açılması için gayretlerimiz var" ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL DÜNYA HER GEÇEN GÜN ETKİSİNİ GÖSTERİYOR"

Bir bilgisayar ve internet sayesinde yazılım konusunda veya çeşitli iletişim konusunda önemli avantajlar elde ettiklerini dile getiren Siber Güvenlik Uzmanı Ozan Uçar, "Bu ülkenin farklı şehirlerindeki 7-8 kişi bir araya gelip, dünyanın farklı ülkelerindeki kişilerle işimizi yapabiliyoruz. Sınırları tamamen ortadan kaldırıp, çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz" dedi.

Dijital dünyadaki kişisel hesapların çalınması konusuna değinen Uçar, "Daha önce birinin bir hesabı çalındığında belki çok fazla önemsemiyordu. Ama şimdi çalınan hesaplar aracılığıyla önemli bir zarar verilebiliyor. Milyon dolarlık vurgunlar yapılabiliyor. Cep telefonunuza gelen bir mesajla, e-posta hesabınıza gelen bir iletiyle bunu yapabiliyorlar. Bu dijital dünya çok geniş ve riskler fazla. Yeni yazılımlarla bu tehlikenin önüne geçilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı. Van'daki ofisin AR-GE çalışmalarının beş yıl önce başladığını, 2,5 yıldır da ofisin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Uçar, "Teknokent'te bulunmamızda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

ÇELİK: "YAZILIMCILIĞIN ÖNEMİ GİDEREK ARTIYOR"

Daha sonra söz alan Şirketin Akademik Danışmanı Prof. Dr. Eray Çelik de söz alarak, "Pandemi ile birlikte dijital dünyada sosyolojik bir gelişme oldu. Dikkat ederseniz artık tüm dünya daha fazla internet kullanıyor. Şimdi her geçen gün yazılımcılık daha büyük önem arz ediyor. Bölgemizde de bu anlamda önemli yazılımcılar var. Bunlardan biri de Ozan bey. Kendisi Ağrılı. Ama şimdi merkezi Londra'da bulunan bir şirketin CEO'su. Hedef bu bölgedeki yeni yazılımcıları ortaya çıkarmak" diye konuştu.

Çelik, son yıllarda internet gazeteciliğinin geliştiğini, ancak burada yapay zeka eksikliğinin olduğunu ifade ederek, "Yeni süreçte bu geliştirilebilir. Örneğin Van'da bir haber yazıldığında, yapay zekâ aracılığıyla ilgili tüm birimlerden bilgi alınıp bir haber yapılabilir. Bunlar hayal değil" açıklamasında bulundu. Siber güvenliğin önemine değinen Prof. Çelik, "Siber güvenlik, sınır güvenliğinde daha önemlidir. Her birimizin kişisel olarak öne kendi güvenliğimizi almamız lazım. İşte duyuyoruz, çeşitli sosyal medya platformundaki hesabımız çalınabiliyor. Bunlar, önümüzdeki süreçte çok daha tehlikeli olabilir. İşte Ozan ve ekibinin yaptığı yazılımlar sayesinde, bunların önüne geçilecek.

Buna ilişkin önlemler alınıyor. 15 yıllık bir AR-GE'nin çalışması söz konusu. Sizin e-varlığınız, dijital cüzdanınız, evinizdeki modeminiz, cep telefonunuz, internet bankacılığındaki hesabınız, her cihazda sizin güvenliğinizi sağlamak için yazılımlar söz konusu" dedi. Yazılım dünyasının genişliğine vurgu yapan Çelik, "Beş yıldır siber güvenlik konusunda bu bölgede gençlerin geliştirilmesi için gayret gösteriyoruz.

Biz Van'da yazılım çalışan 15 öğrenciyi yanımıza alarak onların her konuda masraflarını karşılayıp, kendilerini geliştirme noktasında destek oluyoruz. Bir ayağı Van, bir ayağı İstanbul, öte ayağı İngiltere. Bu şehirde ciddi yazılımcılar çıkabilir. Yeter ki özgüven olsun. Biz çeşitli üniversitelerin bilgisayar programcılığı öğrencilerini alıp bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Yazılım için yer için bir sermayeye ihtiyacınız yok. İnternet ve bilgisayarın olduğu her yerde bu iş yapılabilir. Ama dediğimiz gibi bu dünya çok geniş" ifadelerini kullandı. Program, gazetecilerle çekilen toplu fotoğrafın ardından sonlandı.

Van Bölge Gazetesi

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