Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği yeni başkanını seçti

Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği, yapılan kongre ile yeni başkanını seçti. Tek liste gidilen kongrede Hakan Kahraman delegelerin ve üyelerin tamamının oyunu alarak oy birliği ile başkanlığa seçildi.

HABERDE İNSAN 18.10.2022, 09:29
Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği yeni başkanını seçti

Uzun süredir Ahmet Baki'nin başkanlığını yürüttüğü Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği geçtiğimiz hafta Genel Kurul kararı alarak kongresini gerçekleştirdi.

Mevcut Başkan Ahmet Baki kongrede aday olmazken, tek liste gidilen kongrede Hakan Kahraman yeni başkan olarak seçildi. Söz konusu kongreden sonra kısa bir açıklama yapan Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hakan Kahraman, "Bizi ortak paydada bir araya getiren unsur hepimizin bir şehit yakını olmasıdır. Kimimizin babası, kimimizin eşi, kimimizin kardeşi, kimisinin de evladı bu vatan uğruna şehitlik mertebesine ulaşmışlardır.

Bu bizim için hem katlanılması zor bir duygu hem de bir taraftan gurur kaynağıdır. Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığını şahsıma reva gören tüm üyelerime sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım.

Allah yeni dönemde yapacağımız işlerde bizi üyelerimize mahcup etmesin inşallah. Yapacak işlerimizde istişareye çok önem vereceğiz derneğimizin yararına olacak çalışmaları her birlikte yapacağız" dedi. Hakan Kahraman'ın yönetiminde Ferhat Kızılkaya, Necdet Yavuz, Mihraç Ürgüt, Yaşar Akman,  Sebahattin Samsa ve Erkan Polater yer aldı.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5