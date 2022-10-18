Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği yeni başkanını seçti

Uzun süredir Ahmet Baki'nin başkanlığını yürüttüğü Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği geçtiğimiz hafta Genel Kurul kararı alarak kongresini gerçekleştirdi.

Mevcut Başkan Ahmet Baki kongrede aday olmazken, tek liste gidilen kongrede Hakan Kahraman yeni başkan olarak seçildi. Söz konusu kongreden sonra kısa bir açıklama yapan Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hakan Kahraman, "Bizi ortak paydada bir araya getiren unsur hepimizin bir şehit yakını olmasıdır. Kimimizin babası, kimimizin eşi, kimimizin kardeşi, kimisinin de evladı bu vatan uğruna şehitlik mertebesine ulaşmışlardır.

Bu bizim için hem katlanılması zor bir duygu hem de bir taraftan gurur kaynağıdır. Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığını şahsıma reva gören tüm üyelerime sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım.

Allah yeni dönemde yapacağımız işlerde bizi üyelerimize mahcup etmesin inşallah. Yapacak işlerimizde istişareye çok önem vereceğiz derneğimizin yararına olacak çalışmaları her birlikte yapacağız" dedi. Hakan Kahraman'ın yönetiminde Ferhat Kızılkaya, Necdet Yavuz, Mihraç Ürgüt, Yaşar Akman, Sebahattin Samsa ve Erkan Polater yer aldı.

Van Bölge Gazetesi