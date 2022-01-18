Van sanat camiasının acı kaybı! Sinan Suruç, kansere yenildi
Bir süredir Van ve Bursa da ilik kanseri tedavisi gören Vanlı müzisyen Sinan Suruç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
HABERDE İNSAN 18.01.2022, 16:50 18.01.2022, 16:56
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