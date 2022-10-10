Van polisinden sürpriz doğum günü

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narin isimli kız çocuğuna doğum günü sürprizi yaptı.

HABERDE İNSAN 10.10.2022, 08:51
Van polisinden sürpriz doğum günü

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuşba ilçesinde ikamet eden Narin’e ellerindeki pastayla sürpriz yaptı. Narin’in doğum gününü kutlayan polis ekipleri, ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu seneler diledi.

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