Van polisinden sürpriz doğum günü

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuşba ilçesinde ikamet eden Narin’e ellerindeki pastayla sürpriz yaptı. Narin’in doğum gününü kutlayan polis ekipleri, ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu seneler diledi.