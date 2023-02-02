Van polisinden hasta çocuklara moral ziyareti
Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümünde tedavi gören 100 çocuğu ziyaret etti.
Çocukların moral ve motivasyonunun yükseltilmesi amacıyla yapılan ziyarette, çocuklar polislerle oyun oynayıp güzel vakit geçirdi.
Ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.AA
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