Van polisinden hasta çocuklara moral ziyareti

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümünde tedavi gören 100 çocuğu ziyaret etti.

Çocukların moral ve motivasyonunun yükseltilmesi amacıyla yapılan ziyarette, çocuklar polislerle oyun oynayıp güzel vakit geçirdi.

Ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.AA