Van, Malatya'da yaraları sarıyor

Depremin ilk gününden itibaren Malatya bölgesine adeta çıkartma yapan Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi Malatyalıların yüreğine dokunmaya devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ise her anlamda depremzedelerin yanında yakınında olmaya yaralarını sarmaya devam ediyor. Gün boyu konteyner kentlerde hem yetişkinler hem çocuklara yönelik çalışmalar düzenleyerek depremin olumsuz etkilerini silmeye çalışıyorlar.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek koordinesinde kurulan konteyner kentlerde depremzedelere psiko sosyal destek vermeye devam ediyor. Kurulan ekipler gün boyu konteyner kentlerdeki Depremzede vatandaşları dinleyerek, dertlerine derman oluyor acılarını paylaşıyor. Depremin izlerini silmek için gece gündüz çalışıyorlar.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, konteyner kentte bugün ziyaret ettiği ailenin duaları karşısında duygu dolu anlar yaşandı. 89 yaşındaki Hasan Hüseyin Akça ve 84 yaşındaki eşi Zehra Akça isimli Malatyalı Akçadağlı depremzede aile hem Van Valisi Dr. Ozan Balcı'ya hem Selma Biçek'e minnettar olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dan bahsederken gözleri dolan depremzede Hüseyin amca, "Onun yükü şimdi daha ağır. Rabbim yardımcısı olsun" derken göz yaşlarına hakim olamadı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan daire başkanı Selma Biçek, burada Vanlı kadınlarımız başta olmak üzere belediyemize bağlı onlarca destek elemanı ile ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek için çabalıyoruz, bugün ziyaret ettiğimiz ailemiz bizleri de çok duygulandırdı rabbim devletimizin eksikliğini vermesin.

Devlet millet el ele kısa sürede bununda üstesinden geleceğiz dedi.İHA