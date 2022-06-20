Van'ın şefkat elçileri sahaya indi

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen ‘Sosyal Destek Hızır Van’ projesinin lansman toplantısı Edremit Uygulama Otelinde yapıldı. AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve muhtarların katıldığı toplantıda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, devletin her zaman milletin yanında olduğunu belirtti.

‘Sosyal Destek Hızır Van’ projesinin sadece yardım değil aynı zamanda insana dokunan, yaşamı kolaylaştıran, kamu kurumlarına daha kolay ulaşımı sağlayan bir proje olduğuna vurgu yapan Balcı, "Fakirin, fukaranın, garibanın, gurebanın yarasına merhem olmak, derdiyle dertlenmektir. İşin özü budur. Bazen derler ya 'Allah'tan başka kimsesi yok. Nerede bu devlet, nerede bu millet?' İşte devlet, işte millet. Bizim anlayışımıza, felsefemize göre devletin gerçek sahibi millettir. Milletsiz devlet olmaz.

Dolayısıyla devletin gerçek sahipleri, ihtiyaç sahibi insanların yanında olacaklardır. Buradaki hedef kitlemiz de engelliler, yatalak hastalar, yetimler, öksüzler, gücü, takati olmayan insanlarımızdır. Toplumun sosyoekonomik anlamda en zor kesimi bunlar. Onlara ulaşacağız. Onların kapı komşusu, evladı, annesi, babası, abisi, ablası olacağız. Fakiri, fukarayı bizim bulmamız lazım. Çünkü fakir, fukaramız onurludur" dedi.

Proje bünyesinde 150 kişinin sahada görev alacağını anlatan Balcı, "Tüm kentte uygulayacağız. Ekipler sahaya da hakim olacaklar. İletişim hatları kuruldu. Bu kitleleri tespit edecek ekiplerimizi; okul müdürlerimiz, imamlarımız, muhtarlarımız ve milletin derdiyle dertlenenler yönlendirecek. Ev ev gezecekler. Milletin derdiyle dertlenmek, sorunuyla ilgilenmek devlet olarak bizim görevimizdir. 150 şefkat elçisi sahadaki gözümüz, kulağımız, elimiz ve ayağımız olacak" ifadelerini kullandı.İHA